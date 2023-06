Kurzmeldung ein/ausklappen Lang rechnet mit Nachbesserungen in der EU-Asylpolitik

München: Grünen-Co-Chefin Lang geht davon aus, dass sich der aktuelle EU-Kompromiss in der Asylpolitik noch einmal verändert. Beim BR-Stammtisch verwies sie auf die anstehenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament. Dieses werde sich für eine bessere Verteilung einsetzen und dafür, dass Kinder nicht in die Auffang-Lager an den EU-Außengrenzen kommen. Dafür will sich auch Innenministerin Faeser stark machen. In der "Bild am Sonntag" forderte sie, dass Familien mit Kindern gleich in die EU einreisen können. Zudem sollten Länder wie Ungarn, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, Ausgleichszahlungen leisten. Laut Grünen-Chefin Lang wird es aber noch lange dauern, bis die EU-Reform in der Realität ankommt. Sie forderte deshalb jetzt mehr Geld für die deutschen Kommunen und außerdem eine Aufhebung des Arbeitsverbots für Geflüchtete.

