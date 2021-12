Landwirtschaftsminister Özdemir will keine Ramschpreise mehr für Lebensmittel

Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will angemessene Preise für Lebensmittel erreichen. Ramschpreise trieben Bauernhöfe in den Ruin, verhinderten mehr Tierwohl und belasteten das Klima, sagte Özdemir der "Bild am Sonntag". Lebensmittel dürften jedoch kein Luxusgut werden. Er habe drei wichtige Ziele: ein sicheres und gutes Einkommen für die Bauern, gesundes Essen für alle sowie mehr Tierwohl, Klima- und Umweltschutz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 02:00 Uhr