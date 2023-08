Landwirtschaftsministe Özdemir will Wolfsabschuss nicht im Weg stehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Drei Flüge aus Niger in Paris und Rom gelandet

Paris: Zwei französische Evakuierungsmaschinen aus dem westafrikanischen Niger sind in der Nacht in Frankreich angekommen. Die Passagiere im ersten Flug mit gut 260 Menschen waren größtenteils Franzosen. Zum zweiten Flieger gab es zunächst keine Details. Laut "Le Parisien" soll sich ein Deutscher mit an Bord befunden haben. Außerdem ist ein italienischer Sonderflug mit italienischen und ausländischen Bürgern aus Niamey am Morgen in Rom gelandet. Laut Nachrichtenagentur Ansa befanden sich in dem italienischen Flieger 87 Menschen, unter ihnen 36 Italiener, 21 Amerikaner, vier Bulgaren und zwei Österreicher. Vergangene Woche hatte das Militär in Niger die Macht an sich gerissen und Präsident Bazoum abgesetzt. Deutschland, weitere EU-Länder und die Afrikanische Union fordern die Wiedereinsetzung des 2021 gewählten Staatschefs.

