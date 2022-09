Landwirte und Stadtwerke warnen vor Folgen der Energiepreise

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Landwirte und Stadtwerke warnen vor drastischen Folgen durch stark gestiegene Energiepreise. Die kommunalen Energieversorger in Bayern rechnen damit, dass wegen hoher Strom- und Gaspreise jeder zehnte Kunde seine Rechnung nicht mehr zahlen kann. Der Chef des Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaftsverbands, Fischer, sagte dem BR, dadurch könnten auch die Energieversorger in Schieflage geraten. Laut dem Bauernverband kann der hohe Gaspreis zudem zu sinkenden Erträgen führen. Das liegt an der energieintensiven Düngerproduktion, die aktuell nur eingeschränkt läuft. Sollte Dünger knapp werden, könnten die Erträge dadurch um 30 bis 40 Prozent einbrechen, warnen die Bauern. Außerdem fürchtet die Geflügelindustrie einen Stau bei Schlachttieren wegen eines Mangels an Kohlendioxid. Das Gas entsteht in der Düngerherstellung als Abfallprodukt, in Schlachthöfen werden die Tiere vor dem Töten mit CO2 betäubt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 09:00 Uhr