Landwirte protestieren erneut bayernweit

Augsburg: Die Bauern haben am dritten Tag ihrer Aktionswoche die Proteste wieder verstärkt. Zur zentralen bayerischen Kundgebung in Augsburg wollten Landwirte mit mehr als 1.000 Traktoren. Weil für sie der Platz auf dem Volksfestgelände am Plärrer allerdings nicht ausreichte, organisierte die Polizei Ausweichstellplätze am Stadion des FC Augsburg. Die Protestveranstaltung verlief nach offiziellen Angaben friedlich. Aktionen gibt es auch in anderen Städten. Etwa in Ingolstadt, Hof, sowie am Abend in Bad Reichenhall. Wegen der Bauernproteste tauscht sich Bundeskanzler Scholz mit Vertretern der Landwirte aus. Nach Regierungsangaben will sich Scholz morgen am Rande einer Veranstaltung in Cottbus mit dem brandenburgischen Landesbauernpräsidenten treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 15:00 Uhr