Landwirte machen vor Großdemo mit Hupkonzerten auf sich aufmerksam

Berlin: Tausende Landwirte versammeln sich bereits jetzt zur großen Protestkundgebung am Brandenburger Tor. Um 11:30 Uhr soll sie beginnen. Durch die Bundeshauptstadt rollen immer mehr Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Mit Hupkonzerten machen die Bauern auf sich aufmerksam. Sie wollen unter anderem erreichen, dass sie weiterhin dauerhaft auf günstigeren Diesel zurückgreifen können. Auf der Veranstaltung heute Mittag wird mit Bundesfinanzminister Lindner auch ein Mitglied der Bundesregierung zu den Protestteilnehmern sprechen. Gegen 13 Uhr ist dann ein Treffen anberaumt zwischen Vertretern der Bauernverbände und den Spitzen der Ampelkoalition. FDP-Fraktionschef Dürr sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, bei diesem Gespräch gehe es vor allem darum, wieder eine bessere Gesprächsatmosphäre herzustellen. Den Landwirten gehe es nicht nur um günstigeren Diesel, sie wehrten sich auch gegen immer mehr Auflagen. Von daher müsse sich der Blick auf die Landwirtschaft ändern - in Brüssel und in Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 09:00 Uhr