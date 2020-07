Landwirte demonstrieren am Rande von Merkels Besuch in Bayern

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prien am Chiemsee: Mit rund 300 Traktoren demonstrieren Landwirte zur Stunde gegen die deutsche Agrarpolitik. Die Bauern haben sich mit ihren Fahrzeugen entlang der Strecke von der A8 nach Prien am Chiemsee aufgereiht. Anlass ist der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel, die heute an der Sitzung des bayerischen Kabinetts auf Schloss Herrenchiemsee teilnimmt. Hauptthema der Beratungen wird die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sein. Am Schiffs-Anleger, von wo Merkel und Ministerpräsident Söder nach Herrenchiemsee übersetzen wollen, gibt es eine angemeldete Demonstration mit etwa 50 Teilnehmern. Auf Plakaten werden Merkel sowie die Landwirtschaftsministerinnen Klöckner und Kaniber als "Die Totengräber der deutschen Landwirte" bezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 11:00 Uhr