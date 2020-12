Landwirte blockieren Zufahrtswege zu Aldi-Lagern in Niedersachsen und NRW

Nachrichtenarchiv - 29.12.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Hunderte Landwirte haben mit ihren Traktoren in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Zufahrtswege zu Aldi-Lagern blockiert, um gegen die Preispolitik des Discounters zu protestieren. Ein Sprecher der Bewegung "Land schafft Verbindung" sagte, die Landwirte würden so lange bleiben, bis Aldi sich bewege und konstruktive Vorschläge bringe. Seit Wochen protestieren Bauern in ganz Deutschland gegen die ihrer Ansicht nach zu niedrigen Lebensmittelpreise der Discounter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 06:15 Uhr