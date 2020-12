Landwirte blockieren Zentrallager von EDEKA in Bayern

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straubing: Landwirte haben an mehreren Orten in Bayern vor Lebensmittel-Zentrallagern demonstriert. So versperrten gestern Abend nach Polizeiangaben rund 60 Traktoren die Zufahrt zum Edeka-Zentrallager im niederbayerischen Straubing. Auch im unterfränkischen Gochsheim im Landkreis Schweinfurt blockierten rund 70 Landwirte mit ihren Traktoren die Einfahrt zu einem Zentrallager. Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsstellenleiter wurde der Protest am frühen Morgen beendet. Mit den Aktionen soll auf die aus Sicht der Bauern niedrigen Preise für Lebensmittel aufmerksam gemacht werden. Wie ein Sprecher der Landwirte dem BR sagte, erhält ein konventioneller Milchbauer derzeit 33 Cent pro Liter Milch, ein Schweinehalter 1 Euro 19 Euro für das Kilo Fleisch. Davon könne kein Bauer leben, so der Sprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 10:00 Uhr