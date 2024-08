Landtagswahlkämpfe gehen in den Endspurt

Dresden: In Sachsen und Thüringen geht der Wahlkampf für die morgigen Landtagswahlen in den Endspurt. Laut einer Umfrage im Auftrag der ARD sind die beiden bisherigen Ministerpräsidenten Ramelow von der Linken und Kretschmer von der CDU beliebt. Mit der Arbeit ihrer Regierungen sind aber mehr als die Hälfte der Befragten unzufrieden. Auch die wirtschaftliche Lage wird in Thüringen und Sachsen mehrheitlich als schlecht beurteilt.

