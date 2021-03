Landtagswahlen finden mit besonderen Hygienebestimmungen statt

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden seit dem Morgen neue Landtage gewählt. Die fast elf Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme noch bis 18 Uhr abgeben. Dabei gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Viele Menschen haben schon im Vorfeld die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt. In beiden Bundesländern gilt als wahrscheinlich, dass die bisherigen Regierungschefs ihre Arbeit fortsetzen können. Letzten Umfragen zufolge dürfte sich in Rheinland-Pfalz die SPD von Ministerpräsidentin Dreyer durchsetzen. In Baden-Württemberg gilt als so gut wie sicher, dass die Grünen von Regierungschef Kretschmann die Wahl gewinnen. Die CDU liegt in Befragungen jeweils hinter den Amtsinhabern und muss überdies mit Stimmverlusten wegen der Masken-Affäre rechnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 16:00 Uhr