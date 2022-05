Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen läuft noch bis 18 Uhr

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen wird noch bis 18 Uhr ein neuer Landtag gewählt. Es ist der größte politische Stimmungstest in diesem Jahr. Zur Wahl aufgerufen im bevölkerungsreichsten Bundesland sind rund 13 Millionen Wählerinnen und Wähler. Laut letzten Umfragen ist ein Regierungswechsel zu erwarten, weil es für die schwarz-gelbe Koalition wohl keine neue Mehrheit geben dürfte. Die CDU von Ministerpräsident Wüst lag demnach dabei mit knapp über 30 Prozent zwei bis vier Prozentpunkte vor der SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Kutschaty. Die Wahlbeteiligung liegt in etwa so hoch wie bei der letzten NRW-Wahl 2017.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 16:00 Uhr