Landtagswahl in Nordrhein-Westfahlen ist gestartet

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen hat die Landtagswahl begonnen. Rund 13 Millionen Menschen sind in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach Umfragen könnte die aktuell regierende schwarz-gelbe Koalition ihre Mehrheit verlieren. Der Ausgang der Wahl gilt aber als völlig offen. Die CDU tritt mit dem erst seit Ende Oktober amtierenden Ministerpräsidenten Wüst an. Sein Herausforderer ist SPD-Landeschef Kutschaty. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Dann wird die erste Prognose erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 09:30 Uhr