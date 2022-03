Landtagswahl im Saarland geht in die Schlussphase

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saarbrücken: Bei der Landtagswahl im Saarland haben die Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet. Gut 750.000 Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme abgeben. Über die Wahlbeteiligung ist bisher nichts bekannt. Vor fünf Jahren lag sie bei knapp 70 Prozent. Damals war die CDU stärkste politische Kraft vor der SPD - beide Parteien bildeten eine große Koalition. Nun lassen die Umfragen erwarten, dass sich die Machtverhältnisse umkehren. Die SPD liegt deutlich vor der CDU. Die Linke muss um den Wiedereinzug ins Parlament in Saarbrücken bangen - sie wird aktuell nur bei vier Prozent gesehen. Die AfD liegt als drittstärkste Kraft in Umfragen bei gut sechs Prozent. Grüne und FDP scheiterten 2017 an der Sperrklausel, auch jetzt liegen sie in den Umfragen nur bei rund fünf Prozent.

