Landtagspräsidentin ruft zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf

München: Im Bayerischen Landtag haben sich die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern zusammen mit der Opposition gegen die AfD gestellt. Die vier Fraktionen kündigten einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag an, um - wie es hieß - gezielten Angriffen der AfD auf die demokratische Ordnung des Freistaats Bayern und seiner Verfassungsorgane entgegenzutreten. Landtagspräsidentin Aigner sagte, wenn radikale Kräfte Pläne zur Deportation ganzer Bevölkerungsgruppen schmiedeten, werde Geschichte zur Schablone. Sie bezog sich damit auf ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, an dem unter anderem einige AfD-Politiker teilgenommen hatten. Zuvor hatte der Bayerische Landtag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Dabei rief Aigner zu einem gemeinsamen Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus auf - verurteilte aber zugleich den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 18:00 Uhr