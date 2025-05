Landtagspräsidentin Aigner würdigt in Dachau Engagement der Zeitzeugen

Dachau: Mit einer zentralen Gedenkfeier ist an die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau vor 80 Jahren erinnert worden. Zu den 1.800 Gästen aus aller Welt zählten auch acht Überlebende sowie ein ehemaliger US-Soldat, der das Lager als 20-Jähriger mit seinen Kameraden 1945 befreit hatte. Landtagspräsidentin Aigner dankte den Zeitzeugen für ihre versöhnlichen Begegnungen und unermüdlichen Berichterstattungen. Sie warnte in ihrer Rede vor einer unbegrenzten Macht des Diktatorischen. Auch heute werde wieder Stimmung geschürt. Es sei richtig, wenn der Verfassungsschutz genau hinschaue, so Aigner weiter. Die 1965 eröffnete KZ-Gedenkstätte Dachau geht auf die Initiative überlebender Häftlinge zurück. Dabei mussten sie hartnäckigen politischen Widerstand überwinden.

