Landtagspräsidentin Aigner warnt vor Überforderung der Bürger

München: Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner hat in ihrer Weihnachtsansprache vor einer Überforderung der Bürger durch die Politik gewarnt. Man dürfe die Menschen nicht mit zu hoch gesteckten Zielen überlasten. Von der Politik wiederum brauche es Entscheidungen, die wirken. Besorgt zeigte sich Aigner wegen der gesellschaftlichen Atmosphäre. Es gebe zu viel Unversöhnlichkeit, angefacht von Menschen, die Freude daran hätten, zu zündeln. Diese Menschen wollten keine Probleme lösen, so Aigner. Das sehe sie auch im Landtag. Nicht jeder, der in unserer Demokratie gewählt ist, sei auch ein Demokrat.

