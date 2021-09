Landtagsopposition kritisiert neue Corona-Regeln

Stiko will Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen geben

Berlin: Die Ständige Impfkommission will demnächst eine Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte herausgeben. Stiko-Chef Mertens sagte, die Aufarbeitung der vorliegenden Daten sei in vollem Gange. Geplant sei auch eine Aktualisierung der Empfehlung für Schwangere. Bisher ist die Empfehlung für Schwangere stark eingeschränkt: Sie gilt nur für Frauen mit Vorerkrankungen und einem hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung. In einigen Bundesländern haben die Auffrischungsimpfungen für besonders gefährdete Menschen schon begonnen. So wurden in Hessen, Sachsen, Thüringen und Berlin Menschen in Pflegeheimen sowie über 80-Jährige bereits zum dritten Mal geimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 16:00 Uhr