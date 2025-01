Landtagsfraktionen von CSU und SPD wollen über Wirtschaft sprechen

Bad Staffelstein: Wirtschaftsthemen stehen im Vordergrund, wenn sich heute die Landtagsfraktionen von CSU und SPD zu ihren Winterklausuren treffen. Die der CSU kommt im Kloster Banz im oberfränkischen Bad Staffelstein zusammen. Dort wollen die Abgeordneten unter anderem mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks über Wege aus der Konjunkturflaute sprechen. In München trifft sich die SPD-Fraktion. Ihr Vorsitzender Grießhammer sagte in der "Welt am Morgen" auf Bayern 2, man werde der Wirtschaft ein Versprechen geben: eine "Bayern-Milliarde" für die Transformation der Wirtschaft. Finanziert werden soll das nach seinen Worten aus Rücklagen im Haushalt. Außerdem forderte Grießhammer ein klares Bekenntnis der Politik zur E-Mobilität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 09:00 Uhr