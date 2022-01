Landtagsfraktion der Freien Wähler begibt sich in Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 12.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen mehrerer Coronafälle befindet sich die gesamte Landtagsfraktion der Freien Wähler in Quarantäne. Nach einem ersten negativen Schnelltest vor der geplanten Winterklausur gestern, hätten sechs Abgeordnete und fünf Fraktionsmitarbeiter ein positives PCR-Test-Ergebnis erhalten, obwohl sie alle geboostert und symptomfrei gewesen seien, hieß es. Laut Fraktionschef Streibl hat sich daraufhin die gesamte Landtagsfraktion inklusive aller Kontaktpersonen in freiwillige Quarantäne begeben. Inzwischen hat sich in Bayern die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages verdoppelt. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit haben sich seit gestern 12.722 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 378.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 16:00 Uhr