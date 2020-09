Landtags-Opposition kritisiert Schulgipfel zu Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Landtags-Opposition hat sich nach dem Schulgipfel in der Staatskanzlei unzufrieden gezeigt. Für die FDP ist - Zitat - neben vielen blumigen Worten kein durchdachtes Konzept erkennbar. Von der AfD heißt es, die Staatsregierung stelle ihr Maskenmantra als Allheillösung dar. Aus Sicht der Grünen braucht es flexible und intelligente Konzepte, damit nicht alle Schüler im Klassenzimmer beschult werden müssen. Die SPD kritisiert vor allem, dass viele Lehrkräfte fehlen. Die Staatsregierung hatte sich mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertreten darauf geeinigt, dass zum Start des neuen Schuljahres zwei Wochen lang eine Maskenpflicht im Unterricht gilt. Sie betrifft Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen, nicht aber an Grundschulen. Sollte es nach dieser Zeit in einer Region hohe Corona-Fallzahlen geben, kann die Regelung dort verlängert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 23:45 Uhr