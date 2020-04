Landtag will erneut milliardenschwere Corona-Hilfen beschließen

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landtag will am Vormittag ein weiteres milliardenschweres Corona-Hilfspaket schnüren. So soll ein zweiter Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von zehn Milliarden Euro verabschiedet werden. Das sei nötig, weil die bisher freigegeben Kredit-Zusagen von zehn Milliarden Euro nicht reichten, hieß es. Nach Angaben von Finanzminister Füracker summieren sich die geplanten Ausgaben des Freistaates bereits jetzt auf rund 12,5 Milliarden Euro, darunter 5 Milliarden Euro Soforthilfen. Außerdem will der Landtag den 20 Milliarden Euro schweren Bayern-Fonds beschließen. Er soll die Wirtschaft mit Soforthilfen und Kreditbürgschaften unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 06:00 Uhr