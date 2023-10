Landtag wählt Ilse Aigner erneut zur Präsidentin

München: Der Bayerische Landtag hat Ilse Aigner erneut zu seiner Präsidentin gewählt. Bei der konstituierenden Sitzung gaben 164 der 200 anwesenden Abgeordneten der CSU-Politikerin ihre Stimme. Ihre Stellvertreter sollen anschließend gewählt werden. Zu Beginn der Sitzung hatte Alterspräsident Knoblach die Abgeordneten zu einer kollegialen Zusammenarbeit aufgerufen. Der Grünen-Politiker sagte, was man in den letzten Monaten gesehen und gehört habe, stehe unserem schönen Bayern nicht zu Gesicht. Er sagte wörtlich: "Hass frisst den Geist und die Seele der Menschen auf". Wer die Demokratie abschaffen wolle, dem müsse man sich unablässig und gemeinsam in den Weg stellen. In Reden im Landtag wurde auch die Verhaftung des AfD-Abgeordneten Halemba thematisiert. Er konnte nicht an der ersten Sitzung teilnehmen, da er in der Früh in Baden-Württemberg festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen den 22-Jährigen, unter anderem wegen Volksverhetzung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 17:00 Uhr