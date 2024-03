Landtag von Trentino stimmt für Gesetz zu Tötung von acht Bären pro Jahr

Trient: In der norditalienischen Provinz Trentino können Bären künftig leichter abgeschossen werden. Der Landtag der Region billigte am Abend ein umstrittenes Gesetz, das die Tötung von bis zu acht Tieren pro Jahr ermöglicht. Die Entscheidung darüber liegt jeweils beim Provinzpräsidenten. Im Trentino gibt es nach Schätzungen derzeit etwa 100 ausgewachsene Braunbären. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. So wurde vor rund einem Jahr ein Jogger von einer Bärin getötet.

