Landtag vereidigt Holetschek als bayerischen Gesundheitsminister

Nachrichtenarchiv - 08.01.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landtag hat wie erwartet Klaus Holetschek als neuen Gesundheitsminister vereidigt. Ministerpräsident Söder sprach von einer Optimierung der Aufstellung. Er sei überzeugt, dass Holetschek als früherer Bürgermeister in den kommenden Monaten zum engen Schulterschluss zwischen Kommunen und Staatsregierung beisteuere. Die Opposition kritisierte Söder für den Wechsel an der Spitze des Gesundheitsministeriums. Grünen-Fraktionschef Hartmann sagte, dies entbinde den Ministerpräsidenten nicht von der Verwantwortung für die Pannen der vergangenen Monate. Die SPD-Politikerin Waldmann kritisierte, Söders Teststrategie in den Sommerferien sei für die damalige Gesundheitsministerin Huml nicht umsetzbar gewesen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Fischbach sprach von einem Bauernopfer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 14:15 Uhr