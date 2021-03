Landtag und Staatsregierung gedenken der Corona-Toten in Bayern

München: Als deutschlandweit erstes Parlament hat der bayerische Landtag der Corona-Toten im Freistaat gedacht. Landtagspräsidentin Aigner sagte am Nachmittag im Maximilianeum, man wolle den rund 13.000 Verstorbenen ein Gesicht geben und den Angehörigen Mitgefühl ausdrücken. Aigner betonte, die Politik habe Fehler gemacht, jeder Corona-Tote sei auch eine schmerzliche politische Niederlage. Die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, Breit-Keßler, erklärte, viele Menschen hätten in Einsamkeit sterben müssen. In Erinnerung an die Todesopfer gab es um 14.30 Uhr in ganz Bayern eine Schweigeminute, an staatlichen Dienstgebäuden wehen die Flaggen auf Halbmast. Am 18. April soll bundesweit ein zentraler Gedenkakt für die Corona-Toten stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 16:00 Uhr