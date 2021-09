Landtag tagt erstmals wieder in Vollbesetzung

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie tagt der bayerische Landtag heute wieder in voller Besetzung. Das ist laut Landtagsamt möglich, weil fast 86 Prozent der Abgeordneten vollständigt geimpft sind. Neben den Plenarsitzungen werden auch die Ausschüsse wieder in voller Stärke tagen, und auch Zuschauer sind wieder erlaubt. Bei der Plenarsitzung will die SPD fordern, dass Vize-Ministerpräsident Aiwanger entlassen wird. Es habe sich mehrfach gezeigt, dass der Freie-Wähler-Chef nicht für das Amt geeignet sei, sagte SPD-Fraktionschef von Brunn.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 09:45 Uhr