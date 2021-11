Landtag stimmt Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu

Nachrichtenarchiv - 23.11.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Bayerischen Landtag haben sich Regierung und Opposition gegenseitig Versäumnisse und Unehrlichkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgeworfen. Ministerpräsident Söder räumte in seiner Regierungserklärung ein, auch er habe die Wucht der vierten Welle unterschätzt - er erwarte eine ähnliche Einsicht aber auch von anderen. Grünen-Fraktionschefin Schulze entgegnete, die hohe Ansteckungsgefahr bei der Delta-Variante sei "alles andere als überraschend" gewesen, wenn man auf Experten gehört hätte. Die Grünen stimmten als einzige Oppositionspartei trotzdem für die neuen Corona-Regeln, auf die sich das Kabinett zuvor geeinigt hatte und die nun auch im Landtag eine Mehrheit fanden. Damit treten ab Mitternacht Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Des Weiteren gilt ab morgen in ganz Bayern 2G sowie 2Gplus für Sport- und Kulturveranstaltung, eine Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften, Sperrstunde um 22 Uhr, die Schließung von Discos und die Absage aller Weihnachtsmärkte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.11.2021 18:15 Uhr