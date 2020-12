Landtag stimmt mit Stimmen von CSU und FW Lockdown zu

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Landtag hat am frühen Abend den Lockdown-Maßnahmen zugestimmt, die morgen in Kraft treten sollen. Für die Verschärfung stimmten nur die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler. Die FDP und die AfD votierten gegen den Dringlichkeitsantrag, SPD und Grüne enthielten sich. Zuvor hatte Ministerpräsident Söder im Landtag für eine Neuauflage der Infektionsschutzverordnung geworben. Der CSU-Chef sprach von einer "Notbremse" und sagte, wenn jetzt nicht konsequent heruntergefahren werde, dann seien die Schäden enorm groß. Grünen-Fraktionschefin Schulze bezeichnete den Lockdown als unabwendbar. Sie kritisierte allerdings das Krisenmanagement der Staatsregierung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Arnold nannte die Maßnahmen in vielen Bereichen unverhältnismäßig - wie zum Beispiel die Vorgaben, wer ab 21 Uhr noch das Haus verlassen darf. Kritik an der nächtlichen Ausgangssperre äußerte auch die FDP und forderte vor allem einen besseren Schutz der Risikogruppen. Die AfD bezweifelte, dass es eine Pandemie überhaupt gibt und betonte, dass sie Impfungen und Lockdown-Maßnahmen ablehnt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.12.2020 18:45 Uhr