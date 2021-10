Landtag lehnt Gehaltserhöhung für Grundschullehrer ab

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zunächst vielerorts bewölkt, anfangs auch vereinzelt Regen. Später zeitweise klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. In den nächsten Tagen weitgehend trocken. Dabei teils bewölkt, teils länger sonnig bei Tageshöchstwerten zwischen 11 und 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 17:00 Uhr