Landtag lädt zu Trauerstaatsakt für Stamm

Selenskyj bitttet EU-Staaten um weitere Waffen

Prag: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die EU-Staaten um weitere Waffen und Munition gebeten. Besonders wichtig seien Luftabwehrsysteme, um Angriffe Russlands auf die Energie-Infrastruktur abzuwehren, so Selenskyj in einer per Videoschalte übertragenen Rede auf dem EU-Gipfel in Prag. Er begründete seine Forderung mit den Anschlägen auf die Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee, für die viele Staaten Russland verantwortlich machen. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten derzeit in Prag über den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise. Bislang konnten sie keine Einigung über einen Gaspreisdeckel erzielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 17:00 Uhr