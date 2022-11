Landtag in Niedersachsen bestätigt Ministerpräsident Weil im Amt

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Der niedersächsische Landtag hat Ministerpräsident Weil im Amt bestätigt. In geheimer Abstimmung sprachen sich 82 Abgeordnete für ihn aus, 63 stimmten gegen ihn, Enthaltungen gab es keine. Die rot-grüne Koalition hat im niedersächsischen Landtag 81 Sitze. Im Anschluss an seine Wahl will Ministerpräsident Weil eine Regierungserklärung abgeben. Am Nachmittag soll dann das neue Kabinett im Landtag vereidigt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 13:15 Uhr