Landtag gibt der Staatsregierung Rückendeckung in der Corona-Politik

Klöckner betont Bedeutung der Landwirtschaft für die Versorgung

Berlin: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat ihre Agrarpolitik verteidigt. Wichtig sei, dass die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist, sagte Klöckner nach einer Sondersitzung mit den Vertretern der Länder und der EU-Kommission. Das habe sich gerade in der Corona-Krise wieder gezeigt, so die CDU-Politikerin. Natürlich sei auch der Umweltschutz wichtig. Vor allem aber gehe es darum, die Menschen zu ernähren. Am Rande der Sitzung hatte es Proteste der Umwelt-Organisation Greenpeace und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft gegeben. Sie fordern ein Umsteuern in Richtung artgerechter Tierhaltung und umweltschonender Landwirtschaft. Mit Blick auf den Umweltschutz sagte Klöckner wörtlich: "Die Richtung stimmt."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 14:00 Uhr