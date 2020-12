Landtag entscheidet über bayerischen Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab Mitternacht sollen in Bayern strengere Corona-Auflagen gelten. Bevor sie in Kraft treten, stimmt heute der Landtag darüber ab. Vorgesehen sind unter anderem Ausgangsbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots, weniger Kontakte an Silvester und Wechselunterricht ab der achten Klasse. Die Maßnahmen gelten vorerst bis 5. Januar, mit Ausnahme der Weihnachtsfeiertage. - In einigen bayerischen Hotspots gibt es bereits strengere Regeln - etwa in der Stadt Hof. Hier tritt um 21 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft und gilt bis 5 Uhr in der Früh. Im Landkreis Regen wird ab morgen in allen Schulen auf Distanzunterricht umgestellt. Nach Angaben des Landratsamtes wird es für Kinder bis 13 Jahre eine Notbetreuung geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 08:00 Uhr