Landtag ehrt 44 Persönlichkeiten mit Bayerischem Verfassungsorden

Guterres warnt erneut vor globaler Hungerkrise

Berlin: UN-Generalsekretär Guterres hat eindringlich dazu aufgerufen, den Streit über die Ausfuhr von ukrainischen und russischen Agrarprodukten beizulegen. Es könne keine wirksame Lösung für die weltweite Nahrungsmittelkrise geben, ohne die Produktion von Lebensmitteln in beiden Ländern wieder in die Weltmärkte zu integrieren, sagte Guterres bei der von der Bundesregierung organisierten Konferenz für Ernährungssicherheit. Außenministerin Baerbock kündigte zusammen mit ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Blinken an, man werde nicht zulassen, dass der russische Angriffskrieg die Welt in eine Hungersnot stürze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2022 18:00 Uhr