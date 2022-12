Landtag beschließt Notbewilligungsrecht für Härtefallfonds

Kurzmeldung ein/ausklappen Spezialschiff für LNG-Terminal erreicht Wilhelmshaven

Wilhelmshaven: Das Spezialschiff "Höegh Esperanza" ist in der Jade vor Wilhelmshaven angekommen. Zahlreiche Polizisten sicherten Schiff und Anleger - an Land, aber auch mit Hubschraubern und Booten. Die rund 300 Meter lange "Höegh Esperanza" soll in den nächsten Jahren am dortigen LNG-Terminal das über das Meer angelieferte Flüssigerdgas wieder in einen gasförmigen Zustand umwandeln. Das Spezialschiff ist selbst bereits mit LNG beladen. Deshalb soll das Terminal nach dem Willen des Betreibers Uniper am 22. Dezember in Betrieb gehen. Offizielle Eröffnung ist am Wochenende. Umweltverbände kritisieren den Bau in der Nähe des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer. Sie befürchten Schäden für das Ökosystem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 18:00 Uhr