Landtag beschließt Haushalt 2021

München: Der bayerische Landtag hat den Staatshaushalt für das laufende Jahr beschlossen. Nach dreitägigen Beratungen billigte das Parlament den Etat mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern. Er umfasst gut 71 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung für 2020 und 2021 soll maximal 20 Milliarden Euro betragen. Finanzminister Füracker verteidigte die hohen Ausgaben. Man befinde sich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Füracker in der Debatte. Keiner wisse, wie sich die Lage weiter entwickle. Man investiere aber gegen die Krise an. Insbesondere die Hightech-Agenda sei ein Konjunkturprogramm für die Zukunft, betonte der CSU-Politiker. Die Grünen und die SPD beklagten zu geringe Ausgaben für den Klimaschutz, die FDP forderte eine schnellere Rückzahlung der Kredite und die AfD sprach vom größten Schuldenturm in der bayerischen Geschichte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.03.2021 20:15 Uhr