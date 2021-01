Landtag berät über schärfere Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 08.01.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In einer Sondersitzung des bayerischen Landtags will Ministerpräsident Söder in einer Regierungserklärung heute Mittag die Verschärfung der Corona-Maßnahmen begründen. Jede Fraktion kann dazu einen Dringlichkeitsantrag einreichen. Damit berate das Parlament nicht nur, sondern entscheide über den Corona-Kurs in Bayern mit, sagte Landtagspräsidentin Aigner. Noch vor Söders Regierungserklärung läuft zur Stunde die Berufung von Klaus Holetschek zum neuen bayerischen Gesundheitsminister. Die Zustimmung des Landtags gilt als sicher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 13:15 Uhr