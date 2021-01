Landtag berät über schärfere Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 08.01.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landtag kommt in Kürze zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngst angekündigten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen abzustimmen. Ministerpräsident Söder will in einer Regierungserklärung für die vom Kabinett beschlossenen Regelungen werben. Die Fraktionen können dazu auch eigene Dringlichkeitsanträge einbringen. Das Parlament berate nicht nur, sondern entscheide über den Corona-Kurs in Bayern mit, betonte Landtagspräsidentin Aigner im Vorfeld. Aus der Opposition war teils massive Kritik an den Verschärfungen laut geworden, unter anderem an der geplanten Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer in Infektions-Hotspots. Zuerst aber erfolgt die formelle Ernennung von Klaus Holetschek zum neuen bayerischer Gesundheitsminister.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 12:45 Uhr