Landtag berät über Haushalt für 2021

München: Der bayerische Finanzminister Füracker hat die hohe Neuverschuldung im Haushalt für das kommende Jahr verteidigt. Im BR-Interview sagte er, Bayern sei noch immer das solideste Bundesland und könne sich das leisten. Er betonte auch, dass er trotz der finanziellen Belastungen durch die Pandemie an Investitionen vor allem in Bildung und Wirtschaft festhalten will. Der Etat für 2021 beträgt gut 70 Milliarden Euro. Der Landtag berät derzeit in erster Lesung über den Haushaltsentwurf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 10:00 Uhr