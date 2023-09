Landtag befasst sich mit Flugblattaffäre um Aiwanger

München: Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger soll sich heute im Landtag zur Flugblattaffäre äußern. Grüne, SPD und FDP hatten die Sondersitzung beantragt. Am Abend ging es im BR-Fernsehen ebenfalls um das menschenfeindliche Flugblatt, das zu Aiwangers Schulzeit in dessen Tasche gefunden worden war. Der Wirtschaftsminister entschuldigte sich erneut für damalige Fehler. "Kinder- und Jugendgeschichten" wolle er aber nicht noch mal auspacken. FDP-Spitzenkandidat Hagen sagte, er vermisse Reue und Demut bei Aiwanger. Das hatte auch der Präsidenten des Zentralrats der Juden, Schuster, beklagt. Mit ihm will sich Aiwanger demnächst zum Gespräch treffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 10:15 Uhr