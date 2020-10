Landshuts Oberbürgermeister Putz tritt aus der FDP aus

Nachrichtenarchiv - 28.10.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz ist aus der FDP ausgetreten. Als Grund nannte Putz dem BR die Kritik der Liberalen am derzeitigen Corona-Krisenmanagement. Diese widerspreche seiner persönlichen Meinung und stehe diametral entgegen seinem notwendigen Handeln als Oberbürgermeister vor Ort, so Putz. Durch die Haltung der Bundes- und Landes FDP werde die Spaltung der Bevölkerung weiter verstärkt. Der gebürtige Österreicher Putz wohnt seit 1982 im Raum Landshut und ist 2012 in die FDP eingetreten. 2017 wurde er überraschend zum Oberbürgermeister der Stadt Landshut gewählt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 16:00 Uhr