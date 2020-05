Landshuter Hochzeit wird um zwei Jahre verschoben

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Die Corona-Pandemie hat mittlerweile auch schon Auswirkungen auf das kommende Jahr. Die Organisatoren der traditionellen "Landshuter Hochzeit" gaben jetzt bekannt, dass die Aufführung kommendes Jahr auf 2023 verschoben wird. Wie der BR von den Veranstaltern erfuhr, fehlt ihnen wegen der Pandemie jegliche Planungssicherheit. Mit dem mehrwöchigen Spektakel erinnert Landshut alle vier Jahre an die Hochzeit des bayerischen Herzogs Georg dem Reichen mit der Tochter eines polnischen Königs im Jahr 1475. Hunderte Landshuter in historischen Gewändern machen mit. Mehrere hunderttausend Besucher kommen dafür in die niederbayerische Stadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 17:00 Uhr