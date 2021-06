Landshut zieht nach schwerem Unwetter Zwischenbilanz

Steinmeier fordert mehr Anstrengungen gegen sexuelle Gewalt an Minderjährigen

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat mehr Anstrengungen zur Bekämpfung von sexueller Gewalt an Minderjährigen gefordert. Steinmeier mahnte eine "Haltung des Hinschauens" an. Zudem muss der Staat nach Ansicht Steinmeiers mehr gegen sexuelle Gewalt und Ausbeutung tun. Kritisch sieht das Staatsoberhaupt die Rolle der digitalen Medien: Diese hätten wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Steinmeier äußerte sich bei einem Treffen mit Vertretern des Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Dieser hat sich mit einem Forderungskatalog zum besseren Schutz von Minderjährigen an die künftige Bundesregierung gewandt. So verlangt das Gremium zum Beispiel kindgerechte Gerichtsverfahren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.06.2021 11:45 Uhr