Landshut, Memmingen und Rosenheim überschreiten Corona-Alarmgrenze

Das Wetter: In der Nacht oft klar bei Werten um 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden vielerorts bewölkt, in Franken und der Oberpfalz dagegen oft sonnig. In der Nacht dann höchstens leicht bewölkt. Tiefstwerte zwischen 10 Grad am Bodensee und im Münchner Raum sowie 4 Grad in Oberfranken. Morgen viel Sonne bei Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 27 Grad. Mittwoch ähnlich. Donnerstag mehr Wolken und etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 18:00 Uhr