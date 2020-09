Landshut, Memmingen und Rosenheim überschreiten Corona-Alarmgrenze

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Die Städte Landshut, Memmingen und Rosenheim haben nach der Corona-Frühwarngrenze auch die Alarmgrenze überschritten. Das gab das Landesamt für Gesundheit am Nachmittag bekannt. Demnach gab es in allen drei Städten innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet mehr als 50 nachgewiesene Infektionen. Damit gilt die höchste Warnstufe drei. Landshut hat angeordnet, dass bis Ende der Woche auch für Grundschüler die Maskenpflicht während des Unterrichts gelten wird. Memmingen hingegen hält keine Beschränkungen für die Allgemeinheit für nötig. Denn die Neuinfektionen seien ausschließlich auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurückzuführen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Aus dem Rosenheimer Rathaus war bisher noch nichts zu hören.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 16:00 Uhr