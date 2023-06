Landratswahl: Wahllokale in Sonneberg sind geschlossen

Meldungsarchiv - 25.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Sonneberg: Im Landkreis Sonneberg in Thüringen ist die Stichwahl um den Posten des Landrats beendet. Die Wahllokale haben soeben geschlossen. Mit Spannung wird erwartet, ob der AfD-Kandidat Sesselmann gewinnt. Im ersten Wahlgang war er auf 47 Prozent gekommen und gilt damit als Favorit. Gegen ihn tritt der amtierende CDU-Landrat Köpper an, er hatte nur 36 Prozent erreicht, SPD, Grüne und Linke hatten ihre Anhänger dazu aufgerufen, den CDU-Mann zu wählen. Sollte sich der AfD-Kandidat durchsetzen, wäre die Region in Thüringen der erste Landkreis in Deutschland mit einem AfD-Landrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 18:00 Uhr