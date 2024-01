Landratswahl in Thüringen gewinnt CDU-Kandidat gegen AfD-Mann

Neu-Ulm: Die CSU-Politikerin Eva Treu ist zur Landrätin des schwäbischen Kreises gewählt worden. Die 30-Jährige gewann in der Stichwahl mit 67 Prozent gegen Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern. In der Stichwahl um den Landratsposten im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis hat sich überraschend der CDU-Kandidat durchgesetzt. Christian Herrgott gewann mit 52,4 Prozent gegen den AfD-Mann Uwe Thrum. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat mit mehr als zehn Prozentpunkten vorne gelegen. In der Stichwahl war die Wahlbeteiligung von 66 Prozent auf 69 Prozent angestiegen. Mit Robert Sesselmann gibt es bereits einen AfD-Landrat in Thüringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 06:00 Uhr