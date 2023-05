Landratswahl in Roth geht in die Stichwahl

Meldungsarchiv - 01.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Roth: Bei der Landratswahl in dem mittelfränkischen Landkreis ist die Nachfolge für den zurückgetretenen Amtsinhaber Herbert Eckstein noch nicht entschieden. Der Kandidat von SPD und Grünen, Ben Schwarz, kam auf 49,5 Prozent und verfehlte damit knapp die absolute Mehrheit. Der Kandidat der CSU, Jochen Münch, bekam 27 Prozent. Beide müssen in zwei Wochen in die Stichwahl. Und im Landkreis Freising ist die FDP-Politikerin Susanne Hartmann als Bürgermeisterin von Fahrenzhausen wiedergewählt worden. Bei der Wiederholung der Wahl vom Herbst bekam sie 91 Prozent der Stimmen. Die FDP-Politikerin trat für die Freie Wählergruppe Einigkeit an und war die einzige Kandidatin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 06:00 Uhr