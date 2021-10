Landratsamt veröffentlicht im mutmaßlichen Impfskandal von Wemding Namen des Hausarztes

Das Wetter: Nachts teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte 15 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils länger klar, teils bewölkt. Tiefsttemperaturen 15 bis 7 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Morgen vielerorts mehr Sonne als Wolken. Ab Montag von Westen her allmählich unbeständiger, mit Regenfällen besonders am Dienstag. Höchstwerte morgen 19 bis 26, sonst 14 bis 20 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 17:45 Uhr